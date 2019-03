Grund genug, sich bei einigen Leuten auf der Strasse umzuhören, fand Tele M1 und wollte wissen: "Was würden denn Sie mit rund 184 Millionen Franken anstellen?" "Eine Weltreise" würde sie machen, sagt eine junge Frau in der Aarauer Innenstadt. Ihr Tischnachbar meint, er würde eher im Land bleiben und sich ein "schönes Häuschen am See" kaufen, "irgendwo in der Schweiz".

Auswanderungswünsche und Investitionen

Eine weitere Dame hielte es keine Sekunde länger hier. "Ich würde auswandern", sagt sie. Ganz anders ein Herr, der ob der hohen Summe gleich ans Investieren denkt. Er würde ein paar Immobilien kaufen, sagt er. Doch weil auch dann noch viel Geld übrig bleibt, zieht es auch ihn in ferne Gefilde. Sich Familie und Freunde schnappen "und Ferien machen – für immer", das ist seine Wunschvorstellung.

Fazit: Viele Träume gingen also mit über 100 Millionen Franken in Erfüllung. Doch einer weiss, dass Geld allein nicht alles ist. Mathias Binswanger, Wirtschaftsexperte und Glücksforscher an der FHNW Olten, findet: "Geld macht nicht zwangsläufig längerfristig glücklicher." Dies sei auch die frohe Botschaft an all jene, die nie in den Genuss eines hohen Lottogewinns kommen werden: "Auf längere Sicht lohnt sich das gar nicht." (här)