Nach Prozess und Urteil: Das bedeutet die kleine Verwahrung für den Messerstecher von Aarau

Schuldunfähig. Weil der 29-jährige Kroate, der Hildegard Enz Rivola vor einem Jahr mit 51 Messerstichen tötete, eine paranoide Schizophrenie hat, konnte er nicht verurteilt werden. Zum Zeitpunkt der Messerattacke war seine Einsichtsfähigkeit laut Gutachten aufgehoben. Deshalb wird der Täter nun in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung einer Therapie unterzogen, was einer kleinen Verwahrung gleichkommt.

Therapie statt Gefängnis für jemanden, der auf so brutale Weise einen Menschen getötet hat, stösst allen voran bei den Angehörigen auf Unverständnis. Ivor Rivola, Sohn der getöteten Hildegard, las während der Verhandlung am Mittwoch mit zittriger Stimme einen Brief vor. Darin stellte er die kleine Verwahrung in Frage: «Wer glaubt, dass solche Menschen nach der stationären Massnahme wieder gesunde, in der Gesellschaft funktionierende Bürger werden, glaubt an Wunder.»

Lebenslange Verwahrung ist immer noch möglich

Eine stationäre Massnahme können die Richter anordnen, wenn die Tat einen direkten Zusammenhang mit einer psychischen Störung hat und das Rückfallrisiko durch eine Therapie gesenkt werden kann. So auch im Fall von Aarau. Diese kleine Verwahrung wird für eine Dauer von maximal fünf Jahren ausgesprochen. Danach kann sie verlängert werden, wenn vom Täter weiterhin eine Gefahr ausgeht. Wird ein verurteilter Straftäter hingegen als nicht therapierbar eingestuft, kann das Gericht eine lebenslängliche Verwahrung aussprechen. Extrem gefährliche Sexual- oder Gewaltstraftäter bleiben so bis an ihr Lebensende verwahrt.