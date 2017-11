Simbabwe. Ein südafrikanisches Land, etwas grösser als Deutschland, ist ein beliebtes Ziel für Touristen, auch wenn diese dort längst nicht so zahlreich sind wie in anderen Safariländern. Es locken die berühmten Victoria Falls oder Safaris in den Nationalparks Mana Pools oder Hwange.

In der Hauptstadt Harare dagegen fahren momentan Panzer durch die Strassen. Am Mittwoch übernahm das Militär die Macht und setzte Diktator Robert Mugabe und seine Frau Grace unter Hausarrest – ist das Land für Reisende noch sicher?