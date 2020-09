Nach «MeinArzt»-Debakel: Aargauischer Ärzteverband ist «besorgt»

Sieben von acht Aargauer «MeinArzt»-Praxen schlossen überraschend ihre Tore und liessen zig Patientinnen und Patienten ohne ihre Hausärztinnen zurück. Einige Gemeinden stehen nun sogar ohne Arztpraxis da. Auch um ihre Daten müssen sich Patientinnen und Patienten selber kümmern: Beim Betreibungsamt können sie diese abholen und stehen dafür stundenlang Schlange.

Nun reagiert der Aargauische Ärzteverband in einer knappen Medienmitteilung. Darin drückt der Präsident, Dr. Jürg Lareida, die Sorge des Verbandes über die Entwicklung in Sachen «MeinArzt» aus. Diese sei jedoch nicht überraschend. «Es zeigt sich, dass Fremdinvestoren im Gesundheitswesen gefährlich sind und dass Arztpraxen in ärztlicher Hand sein müssen.»