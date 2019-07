Im Fall des 42-jährigen Lehrers, dem Kinderpornografie und sexuelle Handlungen mit Minderjährigen vorgeworfen werden, stellt sich die Frage, weshalb dessen Verfehlungen nicht viel früher bekannt wurden. In Dulliken SO wurde der Mann im März 2013 fristlos entlassen. Grund der Kündigung war ein Sex-Chat, den der Lehrer mit einer Schülerin hatte. Ausserdem hatte der damals 35-jährige Lehrer eine sexuelle Beziehung mit einer Minderjährigen.

Nur zweieinhalb Monate nach der Entlassung in Dulliken unterrichtete der Mann in Wettingen wieder. Er wurde Anfang Juni 2013 als Stellvertreter angestellt, wie Samuel Kern, Geschäftsleiter Schule in Wettingen, auf Anfrage der AZ mitteilt. Von den Vorfällen am letzten Arbeitsort des Lehrers wussten die Verantwortlichen in Wettingen nichts. «Bei der Anstellung konnte der Lehrer uns einen einwandfreien Strafregisterauszug und ein sauberes Arbeitszeugnis vorweisen. Wir hatten damals keine Kenntnisse über die fristlose Entlassung», hält Kern fest.

Der Geschäftsleiter Schule in Wettingen sagt weiter, das Bewerbungsgespräch mit Lehrpersonen werde nach dem Vier-Augen-Prinzip immer von zwei Schulleitenden geführt. Dem späteren Wahlantrag an die Schulpflege müsse neben dem Lebenslauf des Bewerbers ein aktueller Strafregisterauszug und das Arbeitszeugnis der letzten Anstellung beiliegen.