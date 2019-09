Zuerst wurde bekannt, dass das KSB bei der hochspezialisierten Chirurgie mit Hirslanden zusammenarbeitet, dann passierte dasselbe bei der Kardiologie: Am 31. August berichtete diese Zeitung über diverse Kündigungen und Wechseln von KSA-Kardiologen an die Hirslanden Klinik Aarau.

Innerhalb von nur kurzer Zeit haben gleich fünf erfahrene Ärzte wegen Differenzen mit dem Chefarzt gekündigt. Die Kardiologen wollten im Anschluss als Belegärzte bei der Hirslanden Klinik arbeiten. Im Vorfeld der Berichterstattung hatte das KSB den Kardiologie-Vertrag mit dem KSA bereits einseitig gekündigt und ist eine Kooperation mit der Hirslanden Klinik eingegangen.

Versorgung der Aargauer Bevölkerung sichergestellt

In der Folge haben die Regierungsräte Stephan Attiger (Departement Gesundheit und Soziales/DGS) und Markus Dieth (Departement Finanzen und Ressourcen) die beiden Verwaltungsratspräsidenten Peter Suter (KSA) und Dr. Daniel Heller (KSB) sowie die beiden CEOs Dr. Robert Rhiner (KSA) und Adrian Schmitter (KSB) zur Aussprache eingeladen, wie das DGS mitteilt.

Für alle Beteiligten ist oberstes Ziel, die lückenlose Versorgung der Aargauer Bevölkerung sicherzustellen: Beide Spitäler nehmen ihre Leistungsaufträge in der Kardiologie bis auf weiteres vollumfänglich wahr und stellen weiterhin eine hochwertige Betreuung der Patientinnen und Patienten sicher.

KSB-Sprecher Gisler betonte: «Das KSA ist und bleibt unser wichtigster Partner, wir haben mit dem Kanton nicht nur den selben Eigentümer, sondern viele bedeutende Kooperationen, so in der Radioonkologie, in der Neurochirurgie oder bei den Laboranalysen.» In diesen Bereichen gelte es, die erfolgreiche Kooperation aufrechtzuerhalten und wo möglich auszubauen. Das sei für alle Beteiligten zentral. (sku)