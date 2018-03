Der fondssuisse, ehemals Elementarschadenfonds des Bundes, zahlt schweizweit für dieses Frostereignis 20 Millionen Franken aus. Mit 1,77 Millionen Franken flossen davon rund 10 Prozent in die Aargauer Landwirtschaft. Die Auszahlung an die Aargauer Betriebe erfolgte am 9. März, wie das aargauische Departement Finanzen und Ressourcen am Freitag mitteilte. (sda)