Am 25. November stimmt das Volk über fünf Vorlagen ab. Bei vier davon schien die Position der SVP gestern Abend am Parteitag in Küttigen zum vornherein klar. Doch was würde er zur Waldinitiative sagen, die von der SVP-Grossratsfraktion deutlich abgelehnt wurde, die aber von den SVP-Grossrätinnen Vreni Friker und Milly Stöckli vehement vertreten wird?

Es entwickelte sich eine intensive Debatte. Friker kämpfte mit Verve für die Initiative. Sie verdeutlichte, lokale Einrichtungen wie Vita-Parcours, Ruhebänke, Robidog etc. seien nicht Teil davon. Es gehe um Leistungen, die der Wald längst erbringe, die bisher durch Holzerlöse quersubventioniert worden seien. Doch der Wald decke den Aufwand längst nicht mehr.

EVP-Grossrat Roland Frauchiger hielt als Kontrareferent dagegen, er wisse immer noch nicht, wofür genau das Geld wäre. Was denn die Leistungen zugunsten der Erholung im Wald seien, wenn es nicht um Bänkli und Robidogs gehe? Offenbar gehe es einfach um Geld für den Unterhalt der Strassen und Wege. «Nein zu einem neuen Honigtopf», empfahl auch Nationalrat Andreas Glarner.