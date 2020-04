Nach heftigen Turbulenzen: Michael Achermann wird neuer Geschäftsführer des Aargauer Kuratoriums

Das Präsidium des Aargauer Kuratoriums und die Leitung der Abteilung Kultur im Departement Bildung, Kultur und Sport haben Michael Achermann zum neuen Geschäftsführer des Aargauer Kuratoriums ernannt, so heisst es in einer Medienmitteilung am Donnerstagvormittag. Nach dem unruhigen letzten Jahr mit Rücktritten von Präsident Rolf Keller und Vize-Präsident Stefan Diethelm, ist mit dieser Wahl der Generationenwechsel in der Führungsriege vollzogen und es könnte Ruhe einkehren.

Begründet wird die Wahl Michael Achermanns damit, dass er den Aargau bestens kenne, weil er lange in der kantonalen Verwaltung beim Departement Bildung, Kultur und Sport tätig war. Achermann studierte an der Universität Basel Kulturmanagement. Danach war er beim Kanton Aargau als departementaler Projektleiter für den Aufbau der kantonalen Webseite zuständig. In der Folge überwachte er als Fachspezialist viele Jahre lang die Aufgaben- und Geschäftsplanung und das Prozessmanagement.

2014 übernahm Michael Achermann die Position als Fachbereichsleiter Kultur bei der Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Dort leitet er die Geschäftsstelle der Kommission Kultur, während er sich laufend fortbildete. Seit letztem Jahr verfügt Achermann über den CAS-Abschluss "Nachhaltige Entwicklung" an der Universität Bern. (mma)