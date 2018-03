1893: Der deutsche Ingenieur Josef Strebel erfindet den «Strebel-Kessel».

1900: Gründung der Strebelwerk GmbH in Mannheim.

1933: Produktionsaufnahme der Strebelwerk-Giesserei in Rothrist.

1984: Installation eines Elektroschmelzofens.

1985: Die Strebelwerk AG in Rothrist beschäftigt 620 Mitarbeiter (500 in der Schweiz, 120 im Ausland); Umsatz: 1984 72 Mio. Fr.

Dezember 1993: V-Zug verkauft Strebelwerk AG an die Gebe-Gruppe, hinter der der österreichische Unternehmer Walter Huber steht.

23. Februar 1994: Bekanntgabe eines Stellenabbaus; 83 Mitarbeiter verlieren ihre Stelle. Die Giesserei in Rothrist wird im Laufe des Jahres geschlossen, die Giesserei Valdura in Wien Neustadt übernimmt die Produktion.

Herbst 1997: Indische Arbeiter bauen die Giesserei in Rothrist ab.

Ende 2003: Die Huber-Giesserei in Wien Neustadt geht Konkurs.

Sommer 2004: Strebelwerk AG Rothrist geht in die Nachlassstundung.