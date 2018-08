Alfred Venez (71) und seine Partnerin Ruth von Gunten stehen vor den Überresten ihrer einstigen Scheune an der Dorfstrasse 66 in Glashütten. Das Paar kann es noch immer nicht fassen. Ein Brand zerstört am Vortag ihren Stall bis auf die Grundmauern. Alarmiert wird Alfred Venez durch seinen Sohn per Telefon: «Vater, du musst sofort runter zum Stall, es brennt!» Als er eintrifft, fährt auch die Feuerwehr zu.

Die Scheune steht bereits im Vollbrand. Nachbarn helfen das Pferd und den Esel in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr schützt die Nachbarhäuser und den angrenzenden Wald. «Beim Stall kommt jede Hilfe zu spät», sagt Alfred Venez mit Tränen in den Augen. Immer wieder schüttelt er den Kopf. In der Nacht schläft er kaum. Auch Tabletten helfen nichts.