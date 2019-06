SVP-Grossrätin kritisiert Rücksichtnahme

Dass unsere Schulen ihre Aktivitäten nach dem Islam richten, empfinde ich als stossend.» Das schreibt SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder in einem Vorstoss zum Umgang mit islamischen Feiertagen an Aargauer Schulen, den sie gestern Dienstag eingereicht hat. Wegen des Bayram-Festtags am Ende des Fastenmonats Ramadan sei ein Sporttag verschoben und eine Schulreise abgesagt worden, hält Müller- Boder fest. Grund dafür sei das Fernbleiben muslimischer Kinder, die für die Absenzen auch keinen sogenannten Jokertag hätten beziehen müssen. Müller-Boder will vom Regierungsrat wissen, wie viele religiöse Feiertage Andersgläubige pro Schuljahr beziehen könnten. Sie fragt auch, wie viele solche Tage im Aargau bezogen würden und welche Religionsgemeinschaften in welchem Umfang davon Gebrauch machten. Die SVP-Grossrätin sieht eine Ungleichbehandlung, weil Kinder einer gewissen Religionsgruppe mehr Freitage bekämen als andere. Und sie will wissen, ob der Regierungsrat ihre Meinung teile, dass Sporttage oder Schulreisen aus Rücksicht auf eine religiöse Minderheit verschoben würden. (fh)