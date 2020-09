Nach Freispruch für Forensiker ist jetzt klar: Staatsanwältin und Angeklagter kennen sich

Heute vor einer Woche musste sich der Forensik-Chef der Kantonspolizei Aargau vor dem Bezirksgericht Baden verantworten. Staatsanwältin Barbara Loppacher warf ihm unter anderem vor, im Zusammenhang mit dem Fall Rupperswil Täterwissen ausgeplaudert und damit das Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Doch für Einzelrichter Christian Bolleter gab es zu viele Zweifel. Er sprach den 64-jährigen Polizisten nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» frei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Oliver Bulaty, Anwalt des Beschuldigten, bezeichnete den Fall in seinem Plädoyer als «Musterbeispiel dafür, wie ein Strafprozess nicht ablaufen sollte». Die fallführende Staatsanwaltschaft Aarau-Lenzburg sei mit dem Forensik-Chef, nicht nur im Fall Rupperswil, sondern auch in späteren gemeinsam untersuchten Delikten, «aufs engste verknüpft» gewesen.

Die Sorge, dass die Unabhängigkeit der Strafuntersuchung nicht gewährleistet sein könnte, hatte auch Justiz­direktor Urs Hofmann. In seinem Plädoyer erwähnte Bulaty ein Schreiben Hofmanns an die Aufsichtskommission der Gerichte. Darin beantragte der SP-Regierungsrat die Einsetzung eines ausserkantonalen ausserordentlichen Staatsanwalts, weil «der Anschein der Befangenheit besteht». Auffällig: Das Schreiben datiert vom 22. März 2019. Die erste Befragung des Forensik-Chefs durch die Staatsanwaltschaft war damals bereits drei Jahre her.