Zu «Leben in der Schweiz» liefert der Kanton ebenfalls Vorschläge für vertiefende Fragen: Etwa: «Wann und wie wird Ostern in der Schweiz gefeiert?» oder: «Welche Sportarten oder kulturelle Anlässe sind in der Schweiz verbreitet, die es in anderen Ländern nicht gibt?» Beide Fragen habe die Kommission so gestellt und sei dafür in den Medien massiv kritisiert worden.

Zu «Leben im Kanton Aargau» finden sich ebenfalls Vorschläge für vertiefende Fragen wie: «Welche regionalen Feste im Aargau kennen Sie?» Marianne Binder schreibt dazu: «Gestützt auf diese Musterfrage wurde die Frage gestellt, ob Funda Yilmaz den ‹Bachfischet› in Aarau kenne – Aarau ist immerhin seit der Kindheit für Frau Yilmaz die Nachbargemeinde».