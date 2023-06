Nach Fall Windisch Trotz Aufschrei: Kanton Aargau will weiterhin bewohnte Gebäude für Asylsuchende umnutzen können Ihr Haus hätte zu einer Asylunterkunft werden sollen - doch nun dürfen drei Familien aus Windisch dank einer Mieterstreckung wohnen bleiben. Die Anmietung einer bewohnten Liegenschaft durch den Kanton war eine Premiere - trotz Kritik soll es weitere Ausnahmen geben können. Bekannt sind nun auch Mieteinnahmen der Liegenschaft in Windisch.

Vor gut zwei Wochen konnten Michael Adams, seine Frau und die drei Kinder, sowie zwei weitere Familien aus Windisch aufatmen. Bei einer Verhandlung vor der Schlichtungsstelle einigten sie sich mit dem Besitzer ihres Wohnhauses auf eine Mieterstreckung. Nun können die Familien zwei weitere Jahre in der Liegenschaft bleiben, die der Kanton eigentlich ab Sommer als Asylunterkunft für minderjährige Flüchtlinge nutzen wollte. Ohne diese Einigung hätten die zum Teil langjährigen Mieter ihre Wohnungen per Ende Juni verlassen müssen. Unzumutbar.

Fall Windisch (MieterInnen müssen wegen Flüchtlingsunterkunft aus ihren Häusern). Im Bild: Betroffenes Haus, Mülligerstrasse 13 in Windisch, das über kurz oder lang abgerissen wird. Andrea Zahler / CH Media

Dass der Vermieter der Gebäude insgesamt 49 Personen kündigte, um die Liegenschaft bis zum Start eines Neubauprojektes dem Kantonalen Sozialdienst zu vermieten, löste heftige Kritik aus. Der Fall Windisch, der national Schlagzeilen machte, führte zu diversen politischen Vorstössen.

In einer Interpellation, die Mitte März eingereicht wurde, stellte die FDP die entscheidende Frage: «Wie stellt der Kanton Aargau bei privaten Liegenschaften, die ihm für eine Zwischennutzung angeboten werden, sicher, dass keinen Mieterinnen und Mietern gekündigt werden muss?»

Kanton mietet grundsätzlich leerstehende Liegenschaften

Inzwischen liegt die Antwort des Regierungsrats vor, darin heisst es: «Der Kantonale Sozialdienst mietet grundsätzlich leerstehende Liegenschaften an.» In Windisch habe man «in einer Phase hohen Drucks und im Wissen um das geplante Neubauprojekt mit Abbruch der bestehenden Wohnbauten zum ersten Mal die Anmietung einer bewohnten Liegenschaft ins Auge gefasst». Dabei ging der Kantonale Sozialdienst von kurzen Mietverhältnissen und entsprechend hoher Fluktuation aus.

Später stellte sich heraus, dass dies höchstens für einen Teil der Gebäude zutrifft, für die Wohnungen der Familien jedoch nicht. «Der Kantonale Sozialdienst bedauert, dass er dem Aspekt der bewohnten Liegenschaft zu wenig Beachtung geschenkt hat», schreibt die Regierung selbstkritisch. Bei der Planung der Unterkunft in Windisch sei die Situation der bestehenden Mieterschaft zu wenig umfassend berücksichtigt und die Kommunikation mit dem Vermieter zu wenig abgestimmt worden.

Weiter heisst es in der Antwort, der Kanton plane derzeit keine weiteren Asylunterkünfte in Liegenschaften, die noch bewohnt seien. Ganz ausschliessen will der Regierungsrat dies für die Zukunft aber nicht: «Sollte dem Kantonalen Sozialdienst wieder eine sehr geeignete, aber bewohnte Liegenschaften zur Zwischennutzung angeboten werden, wird er die notwendigen Abklärungen umfassender vornehmen und unter Umständen auf eine Anmietung verzichten.»

Gebäude in Windisch wurden dem Kanton schon Ende 2021 angeboten

Aus der Antwort auf Fragen von SVP-Grossrat Daniel Aebi geht hervor, dass der Kanton die Liegenschaft in Windisch schon Ende 2021 als Asylunterkunft ins Auge fasste. Die ehemalige Grundeigentümerin habe damals mitgeteilt, dass sie an einer Zwischennutzung ihrer Liegenschaft durch den Kantonalen Sozialdienst interessiert wäre. Danach wurden die Gebäude evaluiert, doch weil über die Mietkonditionen keine Einigung erzielt werden konnte, wurde das Projekt nicht weiterverfolgt.

Mit den Ukraine-Flüchtlingen, hohen Zuweisungen von Asylsuchenden und zahlreichen minderjährigen Geflüchteten, welche der Bund dem Aargau zuwies, verschärfte sich die Situation im Herbst 2022. Der neue Besitzer der Liegenschaft teilte dem Kanton auf Anfrage im November mit, dass er einen Neubau realisieren möchte und «zeigte wegen der hohen Mieterfluktuation und dem damit verbundenen Aufwand Interesse an einer Zwischennutzung» als Asylunterkunft.

Als die Wohnungen Ende 2021 evaluiert wurden, tätigte der Kanton auch Abklärungen über die Mieterschaft. «Die damalige Eigentümerin meldete, dass es sich um eine Liegenschaft mit hoher Fluktuation handelt. Von dieser Annahme ging der Kantonale Sozialdienst bei den weiteren Verhandlungen aus», schreibt die Regierung. Man habe das Projekt mit der neuen Eigentümerin nur weiterverfolgt, «weil diese einen Neubau plante und die Kündigungen auch ohne die Zwischennutzung erfolgt wären».

Asylunterkunft bringt Besitzer keine höheren Mieteinnahmen

«Welche Mieten bezahlen die jetzigen Mieter in Windisch? Und welchen Preis wird der Kanton Aargau bezahlen?» Das wollen Tonja Burri, Nicole Müller-Boder und Miro Barp (alle SVP) mit Blick auf die Asylunterkunft wissen. Der Mietpreis sei eine Angelegenheit zwischen den beiden Vertragsparteien, weshalb sie keine Kenntnis über die aktuellen Mieten habe, antwortet die Regierung. Dem Kantonalen Sozialdienst lag aber das Verkaufsinserat für die Wohnungen vor, die im Herbst 2022 den Besitzer wechselten.

In diesem Inserat ging die ehemalige Eigentümerin der Liegenschaft bei einer Vollvermietung von Bruttoeinnahmen von 396’000 Franken pro Jahr aus, was monatlich 33’000 Franken entspricht. Die Regierung hält fest, der Kantonale Sozialdienst habe mit dem neuen Besitzer eine Quadratmetermiete vereinbart. Und sie schreibt: «Auch bei einer Vollbelegung liegt der monatliche Mietpreis nicht über 33’000 Franken, die Vermieterschaft erzielt in Zukunft keine höheren Einnahmen als bisher.»