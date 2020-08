Nach Erhöhung im letzten Jahr: Jetzt senkt AEW Strompreise um 10 Prozent

Nach der letztjährigen Preiserhöhung senkt die AEW Energie AG die Strompreise für das Jahr 2021 wieder deutlich, so schreibt die Firma in einer Medienmitteilung zur Pressekonferenz am Dienstag Vormittag. Der Strompreis setze sich aus drei Komponenten zusammen: Energielieferung, Netznutzung und Abgaben. Dass die Kosten nun sinken, liege an der Komponente der Lieferung. Tiefere Preise auf dem Strommarkt führten dazu, dass ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh 10,6 Prozent weniger bezahlen werde. Er bezahle damit über 100 Franken weniger pro Jahr. Auch für Gewerbebetriebe sinken die Strompreise im gleichen Rahmen.

Neu sei auch, dass Kunden, die selber Sonnenstrom produzieren, nicht nur für den selbst produzierten und ins Netz der AEW eingespeisten Strom eine Vergütung erhielten. Sie können nun auch den ökologischen Mehrwert direkt an die AEW verkaufen.

Weil sich immer mehr Kunden auf dem AEW Online-Portal registriert hätten, sei man diesem Bedürfnis gefolgt und baue das Angebot aus. Im Rahmen eines Pilotprojektes für Privatkunden werde man in den Gemeinden Brittnau und Magden ab Januar 2021 für Privatkunden mit einem Stromverbrauch <50'000 kWh pro Jahr die Option "Online" (Self Service Online) einführen.

Mehr zu den Neuerungen wird die AEW an ihrer Pressekonferenz um 10 Uhr bekanntgeben. Updates folgen. (mma)