1977 bis 1979

U. B. steigt im Aargau und in Hitzkirch LU über 50 Mal in Häuser ein und versucht, junge Mädchen mit Trichloräthylen zu betäuben und sexuell zu missbrauchen. In 5 Fällen konnte ihm später eine Vergewaltigung nachgewiesen werden. Am 14.8.79 wird er verhaftet.

Juni 1980

U. B. bricht aus der Justizvollzugsanstalt Lenzburg aus. Zwei Tage später wird er in Brugg wieder aufgegriffen.

1981

U. B wird vom Bezirksgericht zu 12 Jahren Haft verurteilt, das Obergericht senkt später die Strafe wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit auf 10 Jahre. 1987 wird er entlassen.

90er-Jahre bis 2007

U. B. lebt im Wallis und überfällt dort weiter Mädchen. Unter anderem steigt er in die Ferienkolonie Fiesch und in ein waadtländisches Nobelinternat ein. Niemand erkennt den Zusammenhang mit den Taten im Aargau. 2007 wird U. B. zufällig vom Vater eines seiner Opfer überwältigt und dann verhaftet. Ein DNA-Abgleich bringt ihn mit den Taten im der Romandie in Verbindung.

2011

Das Kreisgericht im Wallis verurteilt U. B. erstinstanzlich zu 13 Jahren Haft plus Verwahrung. Das Kantonsgericht senkt auf 11 Jahre und 8 Monate und hebt die Verwahrung auf, stattdessen verfügt es eine therapeutische Massnahme, die mindestens alle 5 Jahre überprüft werden muss (sogenannte kleine Verwahrung).

2018

Obwohl die Massnahme abgelaufen ist, bleibt U. B. in Sicherheitshaft. Die Gerichte prüfen eine weitere Verlängerung der Therapie in der geschlossenen Abteilung. Es steht auch die Möglichkeit einer definitiven Verwahrung im Raum.