Nach dem Prüfungs-Bericht: SP verlangt mehr Kontrolle über die Kantonsspitäler

Zwei Chefärzte an den beiden Kantonsspitälern in Aarau (KSA) und Baden (KSB) haben falsch abgerechnet. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates in ihrem Bericht, den sie am Donnerstag vorgestellt hat. Viel mehr hat die Arbeitsgruppe der Kommission aber nicht herausgefunden. Die Affäre ist damit weiterhin nicht restlos geklärt.

Das liegt laut Kommission daran, dass weder Spitäler noch Regierung an einer vollständigen Aufklärung interessiert waren. «Ungenügend» war aus der Sicht der GPK sowohl die Aufsichtsfunktion als auch das Risikobewusstsein und das Risikomanagement des Regierungsrates.

Für die SP Aargau zeigt die Untersuchung der Chefarzt- Affäre, dass es auch bei privatrechtlich geführten Firmen im Besitz der öffentlichen Hand «klare und eindeutige Kontrollmechanismen des Staates» braucht.» Dass die beiden Kantonsspitäler als Aktiengesellschaften organisiert sind, entbinde den Regierungsrat nicht davon, seiner Oberaufsichtspflicht «umfassend» nachzukommen, schreibt die SP.