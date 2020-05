Nach dem Partyexzess in Aarau: Greift die Polizei jetzt härter durch?

In der Basler Steinenvorstadt drängten sich am Samstag die Menschenmassen - als hätte es das Coronavirus nie gegeben und gäbe es keine Abstandsregeln. Doch auch in Aarau gab es im Ausgang Szenen, die Stirnrunzeln auslösen und Fragen aufwerfen. Dicht gedrängt standen Dutzende Menschen vor dem «Platzhirsch» in der Altstadt: Dieses Bild postete ein Student auf Twitter und schrieb dazu: «Wollt ihr die Läden in zwei Wochen wieder schliessen?!»

Gestern Abend in Aarau. Was soll ein ein Abstand der Tische bringen, wenn sich die Leute auch noch zwischen den Tischen versammeln? Wollt ihr die Läden in zwei Wochen wieder schliessen?! pic.twitter.com/H4zXlcIH1T — Dave (@davethehacker) May 16, 2020

Weder der Betreiber noch die Polizei hätten dafür gesorgt, dass die Leute die Corona-Abstandsregeln einhielten, sagt er. Gusti Burkart, Inhaber des Lokals, räumt Probleme mit vielen Gästen und Passanten ein. Ab Mittwoch wird der öffentliche Durchgang zwischen den Tischen im Aussenbereich mit Gittern abgesperrt. Auch die Zahl der Gäste im Lokal lasse sich damit besser kontrollieren. So sollen mit Blick auf Auffahrt und Pfingsten weitere Partyexzesse verhindert werden. In einer Bar in der Altstadt sei es aber grundsätzlich nicht einfach, die Gäste zum Abstandhalten zu bewegen, sagt Burkart. Stadträtin erwartet intensivere Kontrollen an Auffahrt und Pfingsten Suzanne Marclay, im Aarauer Stadtrat für das Sicherheitsressort verantwortlich, sagt auf Anfrage: «Ich war abends am Wochenende nicht in der Stadt unterwegs, es ist aber klar, dass es bei schönem Wetter zu Situationen kommen kann, wo sich Menschenansammlungen bilden. Sie verteidigt die Stadtpolizei und sagt, diese patrouilliere auch in der Altstadt. Aussagen, die Präsenz der Polizei sei zu gering, beruhen laut Marclay «auf subjektiven Wahrnehmungen, die ich nicht bestätigen kann». Die Kontrolle von Hotspots sei eine zentrale Aufgabe der Patrouillen, sagt die Stadträtin weiter. «Hier gilt es für die Stadtpolizei Aarau, in Absprache mit der Kantonspolizei, eine laufende Lagebeurteilung vorzunehmen und die Einsätze entsprechend anzupassen.» Mit Blick auf die Festtage an Auffahrt und Pfingsten sagt Marclay: «Es liegt auf der Hand, dass die Kontrollen an den nächsten Wochenenden intensiviert werden müssen.» Die Stadtpolizei äussert sich nicht zu den Fragen der AZ, Polizeichef Daniel Ringier verweist auf die Kantonspolizei. Akzeptanz der Corona-Einschränkungen sinkt Dort sind 40 bis 50 Polizisten im Einsatz, «die im öffentlichen Raum durch ihre Präsenz auch für zusätzliche Sicherheit sorgen», wie Polizeikommandant Michael Leupold im AZ-Interview Anfang Mai sagte. Vor der Öffnung der Bars und Restaurants hatte Leupold Vorbehalte: «Als ich gelesen habe, was man mit den Restaurants vorhat, habe ich gedacht: Das wird nicht ganz einfach. Die Kontrolle von Beizen ist jedenfalls nicht unser Wunschgeschäft. Seien wir ehrlich: Ohne die Selbstkontrolle der Betriebe und die Vernunft der Leute geht es nicht.»