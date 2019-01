Alt Bundesrätin Doris Leuthard bleibt weiter im Gespräch. Ihre Biografie verkauft sich gut und figuriert weit vorne auf der Bestsellerliste. Und nun meldet das Museum Aargau, dass Doris Leuthard der Historischen Sammlung ein Abendkleid geschenkt hat. Und zwar nicht irgendein Abendkleid. Es handelt sich um eine exklusive Abendrobe des Schweizer Modehauses Akris in St. Gallen. Leuthard trug das schwarze Kleid 2017 beim Empfang des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Bern. Alt Bundesrätin Leuthard hat in ihrer zwölfjährigen Amtszeit auch immer wieder mit modischen Statements für nationale, gar internationale Aufmerksamkeit gesorgt. So war ihr Faible für schöne Schuhe und die daraus resultierende Schuhsammlung ein beliebtes Thema in den Boulevard-Medien. Unvergesslich bleibt auch das Kleid, das Leuthard anlässlich der Eröffnungsfeier des Gotthard-Basistunnels 2016 trug: Die Welt staunte nicht nur über das Loch durch den Berg, sondern auch über die Löcher in Leuthards Kleid. Auch das «Löcher-Kleid» stammt aus dem Modehaus Akris, zu dessen Kunden auch Charlène von Monaco, Angelina Jolie und Nicole Kidmann gehören.

Öffentliche Präsentation Ins Museum Aargau wandert nun aber nicht das berühmte «Löcher-Kleid» von der Tunneleröffnung, sondern das elegante Schwarze vom Empfang mit dem chinesischen Präsidenten. Auf Anfrage von Museum Aargau hat Leuthard das Kleid dem Museum überlassen. Es befindet sich damit nicht nur in guter Gesellschaft mit der erst kürzlich ins Museum eingetretenen originalen Papa-Moll-Figur, sondern auch mit dem legendären Duschbeutel, der unter dem Slogan «Duschen mit Doris» in die Aargauer Politgeschichte einging und am Anfang der Karriere von Doris Leuthard stand.