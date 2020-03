Nach Corona-Infektion von Urs Hofmann: Markus Dieth und Kontaktpersonen in freiwilliger Isolation

Noch am Freitag informierte Urs Hofmann zusammen mit Markus Dieth über die Hilfsmassnahmen des Kantons für die wegen Corona gebeutelte Wirtschaft. Nun sind der Volkswirtschaftsdirektor und der Finanzdirektor beide in Quarantäne: Hofmann hat sich mit dem Coronavirus angesteckt, Dieth begab sich für zehn Tage in freiwillige Selbstisolation, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

Urs Hofmann unterzog sich «aufgrund gewisser Krankheitssymptome» am Montag einem Coronavirus-Test. Dieser ergab ein positives Resultat, deshalb ist Hofmann nun zu Hause. Gesundheitlich gehe es ihm den Umständen entsprechend gut, teilt die Staatskanzlei mit. Als die AZ den infizierten Regierungsrat telefonisch kontaktiert, sagt Hofmann, er liege mit Fieber im Bett und möchte derzeit kein Interview geben.

Der positive Coronatest bei Hofmann führt dazu, dass auch Staatsschreiberin Vincenza Trivigno und Regierungssprecher Peter Buri in freiwilliger Isolation sind. Die beiden sassen am Freitag an der Medienkonferenz am gleichen Tisch wie Hofmann. Kantonsärztin Yvonne Hummel hat eine Liste von Personen erstellt, die sich wegen Kontakten mit Hofmann für zehn Tage in Selbstquarantäne zu begeben haben. Weitere Verdachtsfälle im Umfeld der Regierung würden abgeklärt, heisst es in der Mitteilung.