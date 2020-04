Nach Corona-Infektion: Regierungsrat Urs Hofmann muss im Spital behandelt werden

Geschwächt durch die Infektion mit dem Coronavirus musste sich Regierungsrat Urs Hofmann heute Freitag in Spitalpflege begeben. Auch Regierungsratssprecher Peter Buri erlitt wegen der Viruserkrankung einen Rückfall und musste zur Behandlung hospitalisiert werden. Dies schreibt der Kanton Aargau in einer Mitteilung am Freitagnachmittag.

Wegen des Ausfalls von Hofmann komme die vom Gesamtregierungsrat vorgesehene Stellvertretungsregelung zum Tragen. Regierungskollege Jean-Pierre Gallati übernimmt daher per sofort die Leitung des Departements Volkswirtschaft und Inneres in Stellvertretung. Gallati ist Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales. (luk)