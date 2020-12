Nach Bundesrats-Entscheid: Der Aargau verschärft die Massnahmen nicht weiter

Der Bundesrat nimmt das Heft wieder stärker in die Hand. Er spricht am Freitagnachmittag eine letzte Warnung aus. Er sagt, wenn die neuen Massnahmen nicht greifen, bleibe nur noch der Lockdown.

Ab Samstag sind unter anderem Sonntagsverkäufe verboten und es gilt eine Sperrstunde zwischen 19 und 6 Uhr. Läden, Märkte, Museen, Bibliotheken sowie Sport- und Freizeitanlagen müssen auch an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben. Restaurants und Bars hingegen dürfen auch an Sonn- und Feiertagen bis 19 Uhr geöffnet sein. Für die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember und die Silvesternacht gilt die Sperrstunde erst ab 1 Uhr.

Aargauer Regierung begrüsst einheitliche Regeln

Der Regierungsrat begrüsst die national einheitlichen Regeln. Dies entspreche einem bereits mehrfach vorgebrachten Anliegen des Kantons, heisst es in einer Mitteilung. Man habe Verständnis, dass aufgrund der sehr hohen und teilweise immer noch steigenden Ansteckungszahlen einschneidende Beschränkungen notwendig seien. «Insbesondere auch, um eine weitere Belastung der Spitäler und des Gesundheitspersonals zu vermeiden.»

Vorerst verschärft oder ergänzt der Kanton Aargau die Massnahmen des Bundes nicht. Dies auch im Hinblick darauf, dass der Bundesrat bereits am kommenden Freitag eine neue Lagebeurteilung vornehme und allenfalls weitere Anpassungen beschliessen werde.

Die Aufstockung des Härtefallprogramms um 1,5 Milliarden Franken auf 2,5 Milliarden Franken begrüsst der Regierungsrat ebenfalls. Er beantragt zudem, bei Bedarf die Anspruchsvoraussetzungen anpassen zu können. Die Regierung werde nun auch prüfen, ob es ergänzend zu den Bundeshilfen auch finanzielle Massnahmen auf kantonaler Ebene brauche.

Keine Lockerung der Sperrstunde bis Ende Jahr

Der Bundesrat erlaubt Kantonen mit einer günstigen epidemiologischen Entwicklung, die Sperrstunde auf 23 Uhr auszuweiten. Voraussetzung dafür ist, dass der Reproduktionswert während mindestens sieben Tagen unter 1 und die 7-Tages-Inzidenz während mindestens sieben Tagen unter dem Schweizer Schnitt liegt. Zudem müssen genug Kapazitäten im Contact-Tracing sowie im der Gesundheitswesen vorhanden sein. Will ein Kanton die Sperrstunde nach hinten ausweiten, muss er sich mit den Nachbarkantonen absprechen.

Im Aargau kommt eine Ausweitung der Sperrstunde aufgrund der aktuellen Zahlen im Moment nicht infrage. Der Reproduktionswert liegt bei 1,02. Das heisst: 100 infizierte Personen stecken 102 weitere an. Auch die 7-Tage-Inzidenz liegt mit 332 Ansteckungen pro 100000 Einwohnerinnen und Einwohner über dem Schweizer Durchschnitt von 315,2.

Der Regierungsrat schreibt denn auch, dass bis Ende Jahr nicht damit zu rechnen sei, dass der Aargau diese zwei Werte unterschreiten werde. Trotzdem findet er die Ausnahmebestimmung «sinnvoll und zweckmässig».

Lage im Kanton weiterhin angespannt

Die Lage im Aargau ist weiterhin angespannt. Am Freitag meldete der Kanton 463 Neuansteckungen für den Vortag. Die Gesamtlage könne aktuell schwer beurteilt werden, eine Prognose sei aktuell nicht zuverlässig möglich, teilt der Kantonsärztliche Dienst in seinem wöchentlichen Bulletin mit. Am Mittwoch wurden 503 Neuansteckungen registriert – ein neuer Negativ-Rekord. «Diese Fallzahl kann einem neuen, ansteigenden Trend oder aber einer Tagesschwankung entsprechen», so der Kantonsärztliche Dienst.

Zahl der Covid-Patienten im Spital um 30 Prozent gestiegen

Die Durchhaltefähigkeit des Aargauer Gesundheitswesens sei aktuell gegeben. Am Donnerstag wurden 189 Covid-Patientinnen und Covid-Patienten in den Aargauer Spitälern behandelt. 33 davon lagen auf der Intensivstation, 24 mussten künstlich beatmet werden. Im Vergleich zum Donnerstag vor einer Woche ist die Zahl der Patientinnen auf der Bettenstation um 30 Prozent gestiegen. Jene auf der Intensivstation um 13 Prozent gesunken.

Vergangene Woche sind im Aargau 25 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, gestorben. Sie waren im Durchschnitt 81,2 Jahre alt. Zwölf Personen sind im Spital gestorben. 13 Personen sind im Alters- oder Pflegeheim gestorben. Bis auf eine Person hatten alle mindestens eine Vorerkrankung.