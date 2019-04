«Wir sind froh, dass niemandem etwas passiert ist», sagt Hanspeter Schläfli, der Gemeindeammann von Oftringen, am Montag, drei Tage nach dem Brand in seiner Gemeinde. Am frühen Freitagabend ist die Asylunterkunft in Oftringen niedergebrannt, «nur noch die Grundmauern stehen, dieses Haus muss komplett abgerissen werden», so Schläfli. Nur das Wirtschaftsgebäude, welches zum ehemaligen Bauernhaus gehört, steht noch. Ansonsten blieben nur Schutt, Russ und Asche.

Ein Schmuckstück hat die Gemeinde nicht verloren. «Das Haus war alt und es war total vollgestellt. Offenbar hatte auch die Feuerwehr Mühe, an die Glutnester zu gelangen», sagt Hanspeter Schläfli. Wie es zum Brand gekommen ist, darüber lässt sich momentan nur mutmassen. Ein ehemaliger Bewohner erzählt gegenüber Tele M1 von einem Streit unmittelbar vor dem Brand. Die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft äussert sich noch nicht.

Kanton plante Renovation

In den letzten Jahren stand die Asylunterkunft Oftringen wegen ihres angeblich schlechten Standards wiederholt in der Kritik, zuletzt im Februar. Die Rede war damals von einer kaputten Heizung und herumkrabbelnden Kakerlaken. Der Kanton als Betreiber der Aslyunterkunft wehrte sich gegen die Vorwürfe — dennoch wäre eine Renovation des alten Hauses noch für dieses Jahr geplant gewesen, wie der Leiter der Sektion Betreuung Asyl des Kantons damals in der AZ sagte. Dazu kommt es nach dem Brand nun nicht.

Abgewiesene Asylsuchende

In der abgebrannten Unterkunft am Langernweg waren abgewiesene Asylsuchende untergebracht. Für diese ausreisepflichtigen Personen ist der Kanton zuständig, der Hausbesitzer und Vermieter des abgebrannten Hauses in Oftringen war eine Privatperson. Die Gemeinden haben im Grunde nichts mit den dort lebenden Menschen zu tun. Sie werden der Gemeinde dennoch an das Kontingent angerechnet, das besagt, wie viele Asylsuchende sie aufnehmen muss. Das sei ein Vorteil gewesen, sagt Schläfli. Ob dieser Anteil jetzt wegfällt, weiss er noch nicht.

Ansonsten habe die Gemeinde nicht viel davon mitbekommen, dass auf ihrem Gebiet Asylsuchende wohnen — zumindest nicht in der letzten Zeit. Am Anfang aber sei es wiederholt zu Problemen gekommen, so hätten Bewohner der Asylunterkunft früher versucht, in Privathäuser einzubrechen und das ab und zu auch geschafft, sagt Schläfli.

«Aus der letzten Zeit sind uns aber keine Vorfälle bekannt», versichert er. Als störend empfindet er allerdings, dass der Gemeinde jeweils nicht bekannt gegeben wurde, wie viele Asylsuchende das Heim als ihren Wohnsitz haben. «Das war auch ungünstig, als es gebrannt hat, man wusste darum nicht, ob jemand vermisst wird», so Schläfli.