«Behördenarroganz vom Feinsten», schrieb ein Leser. «Unflexible Bürokratie», meinte ein anderer. Der Artikel über den Baselbieter Hansruedi Rentsch hat bei den Lesern unserer Nachrichtenportale grosse Entrüstung ausgelöst.

Der 82-jährige Rentner hatte im Oktober letzten Jahres freiwillig seinen Führerausweis abgegeben. Wenige Wochen später erhielt er die Bestätigung mit dem Hinweis, dass die freiwillige Rückgabe des «Billetts» die gleiche Wirkung wie die eines Entzugs habe. Für Rentsch, der für seinen Schritt zumindest ein paar Worte der Dankbarkeit erwartet hätte, ist das eine Ungerechtigkeit.

Dankesbrief mit SBB-Gutschein

Wenige Stunden, nachdem der Artikel über die Dreistigkeit der Baselbieter Behörde erschienen ist, meldeten sich Therese und Heinz Steinmann aus dem Kanton Aargau per E-Mail bei der Redaktion dieser Zeitung. «Man kann es auch so machen», schreiben die beiden und fügen ihrer Nachricht einen Dankesbrief des Aargauer Strassenverkehrsamts an.

Darin wird Therese Steinmann, die ihren Führerausweis im letzten Jahr freiwillig zurückgegeben hat, für ihren «verantwortungsbewussten Entscheid» gedankt. Und nicht nur das: für den Verzicht aufs Autofahren wird die Rentnerin auch noch mit einem Gutschein der SBB belohnt.