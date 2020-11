Nach Beschwerde gegen Abstimmungs-Kampf der Kirchen: Regierung verweist Junge FDP Aargau ans Bundesgericht

Die Jungfreisinnigen stören sich am Engagement der Kirchen zur Konzernverantwortungsiniative. Dieses sei in ihren Augen verfassungswidrig. Sie argumentieren, Kirchen seien als öffentlich-rechtliche Institutionen, die Steuern einziehen könnten, grundsätzlich zur politischen Neutralität verpflichtet. Eine Intervention im Abstimmungskampf sei nur zulässig, wenn die Kirchen von einer Vorlage besonders betroffen seien. Darum wurden in den vier Kantonen Aargau, Bern, St.Gallen und Thurgau Stimmrechtsbeschwerden eingereicht.

Nun hat der Aargauer Regierungsrat entschieden, nicht auf die Beschwerde einzutreten. Die gerügten Eingriffe in den Abstimmungskampf fielen nicht in den Zuständigkeitsbereich des Regierungsrats, da sie in ihren Auswirkungen nicht auf das Gebiet des Kantons Aargau beschränkt sind, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Demzufolge hab man sich weder damit inhaltlich befasst noch entschieden.

Damit sei allerdings die Voraussetzung geschaffen, dass das Bundesgericht diese Grundsatzfragen klären kann. Der Regierungsrat würde eine solche Klärung begrüssen, heisst es abschliessend.