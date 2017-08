Letzte Woche berichtete die «Schweiz am Wochenende» über einen Aufnahmestopp für Katzen im Tierheim des Aargauischen Tierschutzvereins in Untersiggenthal. Der Grund: Das Heim betreute so viele Findel- und andere Katzen wie nie zuvor. Die Katzengehege und -zimmer waren – unter Einhaltung der Tierschutzvorgaben – schlicht alle vergeben.

Der Bericht zeigte Wirkung. Letzten Samstag stand das Telefon im Tierheim laut ATs-Präsidentin Astrid Becker nicht still. Mehrere der in dieser Zeitung vorgestellten Katzen fanden ein neues Daheim. Das gilt für Fidschi und Fabius ebenso wie für Gipsy und Rocky, die je nur zusammen in eine neue Obhut gegeben wurden.

Aufgrund des Berichts kamen noch mehr Leute ins Tierheim. So haben inzwischen auch sechs Jungkätzchen und eine weitere – im Bericht nicht vorgestellte – Katze ein neues Plätzchen, mehrere Katzen haben gute Aussicht darauf. Elf Katzen fanden also bereits ein neues Daheim. Kann man den Aufnahmestopp also aufheben? Becker lacht: «Seither bekamen wir fünf neue Katzen, nochmals fünf werden folgen. Die Plätze sind also fast schon wieder weg. Wir haben deshalb nur Platz für Notfälle. Sie sehen, es hört nicht auf.»

Bilder aus dem Tierheim des Aargauischen Tierschutzvereins in Untersiggenthal: