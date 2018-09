Schon nach Auszählung der ersten Gemeinden zeichnete sich ab, dass es die Millionärsinitiative schwer haben werde. Am Schluss stand fest: Das Stimmvolk hat sie mit 74,6 Prozent Nein zu 25,4 Prozent Ja-Stimmen massiv abgelehnt. Keine einzige Gemeinde hiess die Juso-Initiative gut. Auffallend ist ein kleines Gefälle innerhalb des Kantons. Die östlichen Bezirke lehnten deutlicher ab als die westlichen Bezirke.

So war der Ja-Anteil in den Bezirken Aarau (29,3 Prozent) und Zofingen (29,2 Prozent) am höchsten. Am tiefsten fiel er in den östlichen Bezirken Zurzach (22,7 Prozent) und Bremgarten (22,4 Prozent) aus. Nicht überraschend steuerten die Wohngemeinden besonders guter Steuerzahler wie Meisterschwanden (Nick Hayek) oder Oberwil-Lieli überdurchschnittlich viele Nein zum Ergebnis bei.