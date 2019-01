Es gehe nicht mehr, «die Zukunft von über 2000 Menschen zu gefährden, um den Gewinn zu steigern». Das schrieb SP-Nationalrat Cédric Wermuth im vergangenen September auf Twitter, als Novartis einen grossen Stellenabbau ankündigte. Bund und Kanton müssten aus seiner Sicht «das Recht haben, Arbeitsplätze und industrielles Know-how zu sichern. Zum Beispiel mit direkten Beteiligungen an Unternehmen wie Novartis». Solche Firmen seien, so Wermuth, «too big to be private». Inzwischen ist sein Tweet nicht mehr verfügbar, doch das Thema treibt die SP weiterhin um. Heute reichen die Aargauer Genossen im Grossen Rat eine Standesinitiative ein, die eine aktivere Rolle des Bundes bei Übernahmen oder Verkäufen von Firmen fordert, die wichtig sind für den Arbeitsmarkt. Auslöser für den Vorstoss ist die Ankündigung von ABB vor Weihnachten, die Stromnetzsparte an die japanische Firma Hitachi zu verkaufen.

Staat soll Verkäufe prüfen Die Verstaatlichung von Firmen, wie sie Wermuth forderte, verlangt die SP in ihrem Vorstoss nicht. Sie spricht sich aber für staatliche Interventionen aus – diese könnten von einer Informationspflicht der Firmen bei Verkäufen, über Genehmigungsvorbehalte und Gegenrecht, bis hin zu einer staatlichen Prüfung und Bewilligung von Übernahmen reichen. Geht es nach der SP Aargau, soll der Bundesrat gesetzgeberische Möglichkeiten für solche Eingriffe aufzeigen und eine Behörde schaffen, die «nach dem Vorbild der Wettbewerbskommission Massnahmen beschliessen und durchsetzen kann».

Ziel sei es, möglichst viele Arbeitsplätze, insbesondere auch im industriellen Sektor, in der Schweiz zu erhalten. Dafür soll der Bund ein arbeitsmarkt- und industriepolitisches Konzept erarbeiten und definieren, «welche Unternehmen in Bezug auf Standortqualität, Entwicklungsmöglichkeiten und Arbeitsplatzangebot» bedeutsam seien. Dieter Egli, der als SP-Sprecher den Vorstoss vertritt, sagt auf Nachfrage: «Es geht primär um Unternehmen aus dem Maschinen-, Energie und Chemiesektor, die für den Aargau sehr wichtig sind.» Der Kanton habe mit ABB, GE und Roche nun mehrfach Fälle erlebt, in denen Regierung und Parteien den Stellenabbau oder den Verkauf bedauern, aber den Entscheiden des internationalen Managements tatenlos zusehen müssten. «Das soll künftig anders sein, das wollen wir mit unserer Standesinitiative erreichen», sagt Egli. Handhabe für die Politik Die SP wolle der Politik eine Hand-habe geben, um in solchen Fällen einzugreifen. Die konkreten Forderungen müssten von der zuständigen Volkswirtschaftskommission des Grossen Rates ausgearbeitet werden, hält Egli fest. «Natürlich stellt sich die Frage, wie weit man bei Eingriffen in die Wirtschaft gehen soll, daher auch die verschiedenen Möglichkeiten in unserem Vorstoss.» Es könne auf jeden Fall nicht sein, «dass Schweizer Politiker nur die Hände in den Schoss legen und zuschauen, wie Firmen verkauft werden und Arbeitsplätze verschwinden».

Die SP weist in ihrem Vorstoss unter anderem auf Frankreich hin – das Land forderte bei GE erfolgreich Arbeitsplatzgarantien ein. Andererseits sind die Arbeitslosenzahlen in Frankreich deutlich höher als in der Schweiz.

Leuthard warnte vor Ausverkauf nach China Nicht erst seit der Übernahme der Stromnetzsparte von ABB durch Hitachi sind Firmenverkäufe ins Ausland in der Schweiz ein Thema. Im letzten Jahr wurden im Parlament mehrere Vorstösse eingereicht, um den Ausverkauf der Schweizer Wirtschaft nach China zu verhindern. Dies, nachdem chinesische Firmen unter anderem Unternehmen wie Sigg, Syngenta, Bally, Gategroup oder Swissport gekauft hatten. Doris Leuthard, damals noch Bundesrätin, sagte im September in einem Interview mit der AZ, sie habe Vorbehalte «bei Übernahmen von strategisch sensiblen Unternehmen durch chinesische Konzerne, mit denen die Wettbewerbskommission relativ locker umgeht». Die Schweiz müsse, wie das Deutschland längst tue, «die Diskussion führen, wie wir mit dem Übernahmehunger chinesischer Konzerne umgehen». Ausserdem sollte die Schweiz darauf pochen, dass Übernahmen nur ohne Auflagen möglich sind, wenn auch Schweizer Firmen in China Akquisitionen tätigen dürfen. Heute müssen sie sich mit Joint Ventures zufriedengeben. Leuthard hielt damals am Rand eines Besuchs in Hongkong fest: «Bei strategisch wichtigen Unternehmen wäre es aus meiner Sicht angezeigt, dass sie mehrheitlich in Schweizer Hand bleiben und sich die Wettbewerbskommission ins Spiel brächte. Entsprechende Vorstösse im Parlament halte ich für berechtigt. Wichtig sind gleich lange Spiesse für Schweizer und chinesische Firmen, wenn es um Übernahmen geht.» (fh)