wettingen 2022 «Bring Back the Feeling»: Der Turnfest-Song ist Programm für den feucht-fröhlichen letzten Abend auf dem Festgelände

Nach zehn Festtagen ging am Sonntag des Kantonalturnfest zu Ende. Die AZ hat sich am letzten Festabend auf dem Gelände umgeschaut. Und herausgefunden, warum Turner bei Badmeistern beliebt sind und Softeis-Verkäufer besonders gern an Turnfesten im Einsatz sind.