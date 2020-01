Nach 12 Jahren im Amt: Regierungsrat Urs Hofmann verzichtet auf erneute Kandidatur

Hofmann hat das Amt als Regierungsrat und Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) im April 2009 angetreten. Ende 2020 läuft seine dritte Amtsperiode ab. «Im November 2020 werde ich 64 Jahre alt», schreibt Hofmann in seinem Schreiben an die Kolleginnen und Kollegen des DVI am Mittwochvormittag.

Er habe darum entschieden, nach 12 Jahren im Amt auf eine Kandidatur für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren zu verzichten. Der Entscheid sei ihm dabei nicht leicht gefallen, wie der SP-Regierungsrat weiter schreibt. «Die spannende Tätigkeit in der Leitung des Departements mit seinen rund 2'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht mir nach wie vor viel Freude, vor allem auch danke dem grossen Engagement, das ich von Tag zu Tag erfahren durfte und erfahren darf.»

Die anderen vier Regierungsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl: Landammann Markus Dieth, Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen; Landstatthalter Stephan Attiger, Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt; Regierungsrat Alex Hürzeler, Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport; Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales.

Die Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rats und des Regierungsrats für die Amtsperiode 2021/2024 findet am 18. Oktober 2020 statt. (luk)