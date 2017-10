Standortqualität gefährdet

Bei der Unternehmensbesteuerung dürfte sich allerdings bald etwas ändern. Die sogenannte «Steuervorlage 17» des Bundes (die Nachfolgelösung für die gescheiterte Unternehmenssteuerreform III) ist derzeit in der Vernehmlassung. Der Kanton Aargau ist heute bei den Unternehmenssteuern im vorderen Mittelfeld positioniert. NAB-CEO Roland Herrmann plädierte bei der Präsentation der Studie in Aarau dafür, dass der Aargau seinen dritten Rang in diesem Index halten soll.

Wegen des in Schieflage geratenen Kantonshaushaltes will die Regierung allerdings den Steuerfuss ab 2019 um 5 Prozent erhöhen. Herrmann befürchtet, dass der Aargau angesichts der in zahlreichen Kantonen erwarteten Reduktionen der ordentlichen Unternehmenssteuersätze ohne Begleitmassnahmen zurückfallen und an Standortqualität einbüssen würde.