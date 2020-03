NAB-Chef: «Ich bin in Selbstquarantäne und pro Tag bis 10 Stunden am Telefon»

Ich ging unmittelbar nach dem Bekanntwerden für 14 Tage ins Home-Office und befolge un­sere internen Regeln. Das gehört zu meiner Vorbildfunktion. In Krisenzeiten schauen die Mitarbeitenden noch genauer, was ihre Vorgesetzten machen.

Das Coronavirus stürzt das Land in eine nie da gewesen Krise. Ganz zentral bei deren Bewältigung: die Banken. Darum haben sich Vertreter der Geldhäuser und der Aargauer Regierungsrat Ende letzter Woche zu einem Krisengipfel getroffen und ein Hilfspaket über 300 Millionen Franken geschnürt. Unterdessen sind die dort anwesenden Regierungsräte, Urs Hofmann und Markus Dieth, am Coronavirus erkrankt .

Wie führen Sie die NAB von daheim durch diese Krise?

Ich bin täglich bis zu zehn Stunden am Telefon oder an Videokonferenzen. Wir müssen jetzt unglaublich flexibel sein. Die Situation verändert sich laufend. Generell kann ich sagen, dass die Kommunikation in ihrer ganzen Breite in diesen Tagen zentraler ist als jemals zuvor.

Was heisst das?

Ich wende mich regelmässig mit Mails oder CEO-Videos an alle Mitarbeitenden. Zudem tausche ich mich regelmässig mit den Direktions- und Führungskräften via Skype aus. Es ist momentan wichtig für alle, dass sie mich regelmässig hören und die aktuelle Lagebeurteilung kennen.

Wie sieht die aus?

Ich bin ruhig, optimistisch und konsequent. Ich bin überzeugt, dass wir alle dank vereinten Kräften diese Krise meistern werden. Die ausserordentliche Lage, so schwierig sie auch ist, setzt unglaublich viel Solidarität und positive Energien frei.

Wie viele Ihrer Leute arbeiten wie Sie im Home-Office?

Zum Schutz der Mitarbeitenden arbeiten zwei Drittel im Home- Office und rund ein Drittel, das sind 200 Personen, sind vor Ort. Viele in den zwölf Standorten mit Schaltern oder in zentralen Einheiten wie unserem Kunden-Servicecenter, das von 8.00 bis 17.30 Uhr viele Anliegen entgegennimmt. Unsere Beraterinnen und Berater stehen unserer Kundschaft jetzt viel stärker telefonisch zur Seite.

Zwei Drittel arbeiten von zu Hause in einer Zeit, in der die Banken sehr gefragt sind. Wie funktioniert das?

Es ist ein riesiger Sondereffort von allen. Noch vor zwei Monaten war Home-Office in diesem Ausmass nicht vorstellbar. Wir betreuen unsere Kunden jetzt quasi von der Stube aus.

Wie wichtig sind die Banken in der Coronakrise?

Sie sind verantwortlich dafür, in der jetzigen Situation genügend Liquidität in den Geldkreislauf zu pumpen. Es geht dabei um nichts weniger als um die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Lebens.

Wie genau funktioniert das?

Wir haben schon angefangen, bevor Bundesrat Ueli Maurer das Coronahilfspaket schnürte. So schieben wir zum Beispiel Kreditamortisationen bis zu sechs Monate lang auf. Auch so können wir dazu beitragen, die drängendsten Liquiditätsprobleme abzufedern.