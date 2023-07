Murgenthal «So etwas hat es noch nie gegeben»: Biberdamm löst sich in Luft auf – Kanton und Gemeinde ratlos Noch vor wenigen Tagen war auf dem Rotkanal in Murgenthal ein Biberdamm zu sehen. Seit Freitagabend ist davon aber nur noch wenig übrig. Doch weder der Kanton noch die Gemeinde wissen, was es mit dem mysteriösen Verschwinden des Damms auf sich hat.

Der Biber fühlt sich rundum wohl im Aargau. Doch seit Freitag ist vom Damm im Rotkanal nur noch ein Häufchen übrig, wie eine Leserreporterin gegenüber «ArgoviaToday» berichtet. Eine Bewilligung für eine Entfernung oder Verkleinerung sei aber laut Biber-Beauftragen und der Gemeinde Murgenthal nie ausgestellt worden.

Was ist passiert?

Ein orangefarbenes Auto war am vergangenen Freitag im Wald zu sehen. Zudem dröhnten den ganzen Tag über Motorsägegeräusche aus dem Wald. Das berichtet zumindest die Leserreporterin, die in der Gegend wohnt, gegenüber «ArgoviaToday». Am Ende des Tages sei vom Biberdamm nicht mehr viel übrig geblieben, heisst es weiter.

Es sei unwahrscheinlich, dass der Damm von der Strömung mitgerissen wurden. Einige Meter flussabwärts verläuft eine Brücke über den Bach. Spätestens dort wären Teile des Biberdamms steckengeblieben.

Gemeinde und Kanton sind ratlos

Auf Nachfrage der Today-Redaktion teilen Hanspeter Lüem, Biber-Beauftrager des Kantons Aargau und Roger Haller, Bauverwalter der Gemeinde Murgenthal, mit, dass beide von dem Vorfall bisher nichts wussten. Lüem habe weder ein Gesuch für die Entfernung erhalten noch habe er eine Bewilligung ausgestellt. «Eine kantonale Bewilligung ist aber zwingend notwendig, um an dem Damm etwas zu machen», sagt Lüem.

Auch die Gemeinde habe kein Gesuch oder Ähnliches für die Verkleinerung oder Entfernung erhalten. «Seitens Gemeinde Murgenthal wurden keine Aufräumarbeiten bewilligt oder beauftragt», so Roger Haller. Sie können sich das Verschwinden des Biberdamms ebenfalls nicht erklären. «So etwas hat es noch nie gegeben», erklärt Lüem über das Verschwinden des Damms.

Wer oder wie es dazu kam, bleibt vorerst noch ein Rätsel. «Wenn der Damm wirklich entfernt wurde, wäre das eine Zerstörung am Lebensraum des Bibers», so der Biber-Beauftragte. Die Gemeinde werde aber keine Massnahmen ergreifen, teilt Haller auf Anfrage mit. Eine allfällige Strafanzeige müsse durch den Eigentümer des Rotkanals, also durch den Kanton, oder den Biber-Beauftragten erfolgen.