Murgenthal Mann fährt gegen Baum und lässt sein Auto stehen Ein Autofahrer verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Gemeldet hat er den Unfall aber nicht. Stattdessen liess er sein Auto einfach stehen und verschwand.

Kaputt und verlassen: Nach einem Selbstunfall auf der Walliswilerstrasse in Murgenthal machte sich der Fahrer davon. Kapo Aargau

Am Donnerstagmorgen ging bei der Kantonalen Notrufzentrale eine Meldung ein: Jemand hat ein stark beschädigtes Auto gefunden. Drin sass aber niemand. Die Nachforschungen der Kantonspolizei Aargau ergab, dass ein 25-jährige Albaner wohl der mutmassliche Lenker war.

Offenbar fuhr er in Richtung St. Urban, als er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in einen Baum prallte. Das Ergebnis: Totalschaden. Doch der Fahrer blieb unverletzt und liess das Auto einfach stehen. Der Mann befindet sich illegal in der Schweiz und ist mit einer Einreiseverweigerung belegt. Ausserdem war er zum Zeitpunkt der Anhaltung alkoholisiert. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (zen)