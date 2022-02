Murgenthal Mädchen wird auf Fussgängerstreifen angefahren – Fahrer kümmert sich nur kurz In Murgenthal ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein elfjähriges Mädchen angefahren und verletzt. Der Fahrer fuhr nach kurzem Stopp weiter.

Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt, hat sich der Unfall am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Murgenthal ereignet. Dabei habe ein Mädchen einen Fussgängerstreifen auf der Höhe des Gemeindehauses in Richtung Schulhaus überqueren wollen.

Im selben Moment hat demnach ein grauer Kleinwagen die Stelle passiert. Dabei dürfte der Lenker das Mädchen, welches sich bereits auf dem Fussgängerstreifen befand, touchiert haben. Der Lenker hielt nach der Kollision an. Er schaute kurz nach, wie es um das Mädchen steht, fuhr aber dann weiter. Seine Personalien hat er nicht hinterlassen.

Bei der Streifkollision ist das Mädchen leicht verletzt worden. Im Anschluss an den Unfall wurde es durch seine Eltern ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Lenker machen können, werden gebeten, sich mit dem Stützpunkt Aarau (Tel. 062 836 55 55) in Verbindung zu setzen.

