Murgenthal «Ich habe schon vor einem saudischen Prinzen getanzt» – Aargauer Bauchtänzerin begeistert auch Müslüm Seit 20 Jahren unterrichtet Irene Gygax Bauchtanz. Besonders gerne zu den Songs des schweizerisch-türkischen Sängers und Komikers Müslüm. Und dieser ist wiederum angetan von den Tanzkünsten der Gruppe.

Irene Gygax (links) probt in ihrem Tanzstudio zusammen mit ihrer Kindergruppe für den grossen Auftritt in Langenthal. Joshua Rubin

Über eine Wendeltreppe gelangen Bauchtanzbegeisterte in Irene Gygax' Keller, der sich als geräumiges, helles Tanzstudio entpuppt. Neben ihrer Tätigkeit als Kindergärtnerin im Schulhaus Hohwart unterrichtet die 47-Jährige seit 20 Jahren Bauchtanz. Vom Kind bis zur Erwachsenen: Hier haben schon Frauen aus den verschiedensten Berufsgruppen ihre Hüften geschwungen.

Die Mischung mache es aus: «In meinem Unterricht treffen sich Frauen, die sich sonst beruflich nie begegnen, von der Bauernfrau bis zur Notarin», sagt Gygax. Der Beruf spiele beim Bauchtanz aber keine Rolle. Die Freude an der Musik, den Bewegungen und der Liebe zum Tanz stehe im Vordergrund, so die Mutter von zwei Töchtern, welche auch das Tanzfieber gepackt hat.

Begeisterung am Tanzsport seit der Kindheit

In ihrer Kindheit hatte sie im Trachtentanz reingeschnuppert, jedoch ohne Erfolg: «Ich wollte lieber mit vollem Körpereinsatz tanzen, nicht nur Fuss rechts, Fuss links», erklärt Gygax. In ihrer Jugend begann sie ihre tänzerische Karriere mit Jazzdance, später kamen Flamenco und Hiphop dazu. Doch die beckenzentrierten Bewegungen fand sie am interessantesten: «Und so habe ich zum orientalischen Tanz gefunden.»

«Erini» Gygax fokussiere sich hauptsächlich auf den ägyptischen Stil: «Der Tanzstil ist beckenzentriert und beinhaltet isolierte Bewegungen. Es bewegt sich manchmal nur ein Teil eines Körpers.» Und dies sei alles andere als einfach, wie sie sagt:

«Selbst Frauen, die das erste Mal zu mir in den Unterricht kommen und gut durchtrainiert sind, berichten am nächsten Tag von Muskelkater»

Neben Bewegungsbegeisterten kommen aber auch Frauen mit einem ernsteren Hintergrund in ihren Unterricht. «Manche Physiotherapeuten schicken Patientinnen mit Rückenproblemen zu mir», erklärt Gygax. Durch das Tanzen könne die Rückenmuskulatur gestärkt werden, wodurch die Schmerzen erträglicher werden.

Die Treue einzelner Schülerinnen schätzt sie sehr. «Mehrere Tanzschülerinnen kamen schon im Kindergartenalter zu mir. Jetzt sind alle Mitte 20. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit ist das aussergewöhnlich, aber freut mich natürlich sehr», lächelt Gygax.

Müslüm hat ihr Herz erobert

Mit ihren Klassen oder auch alleine hat sie schon diverse Auftritte bestritten. «Den» schönsten Auftritt gebe es aber nicht: «Meine Sammlung an Auftritten ist vielfältig. Ich habe schon vor einem saudischen Prinzen getanzt, oder auch für einen Mann, der seit 20 Jahren in einem Wohnmobil wohnt», berichtet Gygax. Aber auch die lokalen Auftritte – wie im Stadttheater Langenthal – mit ihrer Unterrichtsklasse sind wie Balsam für die Seele für die 47-Jährige.

Irene Gygax ist ein grosser Fan des schweizerisch-türkischen Sängers und Komikers Müslüm. Der Hauptfokus seiner Songs liegt auf Pop-Musik mit orientalischen Elementen. «Ich habe seine Lieder von Anfang an geliebt. Ich mag seine Texte, da ist trotz des Humors auch viel Wahrheit drin», so Gygax.

Sie habe eigenständige Choreografien zu seinen Songs entworfen, die zuerst nur für den Unterricht gedacht war. Mit der Zeit entstand die Idee, die Choreo zu filmen und auf Youtube zu stellen. Sie hat den Sänger kontaktiert, mit Erfolg:

«Er hat sich über meine Anfrage gefreut und mir grünes Licht gegeben»

So tanzte sie sich mit ihren Schülerinnen in den Songs «Helvetia» und «Dümelidräie» die Seele frei. Am Samstag, 24. September, findet nun zum 20-Jahr-Jubiläum ihres Bauchtanzunterrichts im Stadttheater Langenthal eine besondere Show statt. Unter dem Namen «YALLA!» – arabisch für «Hopp!» oder «Los geht‘s!» – präsentiert sie mit ihren Schülerinnen verschiedene selbst entwickelte Choreografien.