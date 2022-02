In Murgenthal kam es am Freitagmorgen zu einem Grossbrand. Severin Mayer / Argoviatoday

Murgenthal Grossbrand in Einfamilienhaus – älterer Mann und Handwerker bringen sich in Sicherheit In Murgenthal im Bezirk Zofingen ist es am Freitagvormittag zu einem Grossbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Zwei Personen, die sich im Haus befunden haben, sind weitgehend unverletzt geblieben.

Betroffen war ein älteres Einfamilienhaus an der Aarburgerstrasse in Murgenthal, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Der alleinstehende Bewohner und ein gerade anwesender Handwerker bemerkten den Brand am Freitag kurz nach 10 Uhr und alarmierten die Feuerwehr.

Brand in Murgenthal: Das Haus eines älteren Mannes ist unbewohnbar. Kantonspolizei Aargau

Beide Männer konnten sich danach ins Freie retten. Als die ersten Löschkräfte der Feuerwehr Murgenthal eintrafen, brannte es im Inneren des Hauses bereits lichterloh. Flammen schlugen aus dem Hauseingang und breiteten sich rasch aus.

Mit Unterstützung der Feuerwehren der umliegenden Gemeinden gelang es schliesslich, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Der Handwerker erlitt leichte Verbrennungen an den Händen und zeigte Anzeichen einer Rauchvergiftung. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital Zofingen. Der 85-jährige Hausbewohner blieb unverletzt.

Der Brand verwüstete das Haus und machte es unbewohnbar. Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Wie und weshalb der Brand ausbrechen konnte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

