Murgenthal Am Steuer eingeschlafen: Zweimal Totalschaden nach Frontalkollision Ein junger Autofahrer kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Ein BMW-Fahrer kollidierte in Murgenthal mit dem Gegenverkehr. Kantonspolizei Aargau

Der 18-jährige Fahrer eines BMW war am Donnerstagmorgen auf der Hauptstrasse in Murgenthal unterwegs. Gegen 6.40 Uhr schlief er am Steuer ein und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen.

Während der BMW-Fahrer unverletzt blieb, wurde der 26-jährige Fahrer des Skodas durch den heftigen Aufprall leicht verletzt und musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Kantonspolizei Aargau

Die Kantonspolizei hat den Unfallverursacher verzeigt und ihm seinen Führerausweis vorläufig abgenommen. (phh)

