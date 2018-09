Pfisterer (45) hat die Bezirksparteien aufgefordert, der Parteileitung mögliche Kandidaten für den Ständerat zu melden. «Gesucht sind Persönlichkeiten, die nicht primär Parteipolitik machen, sondern den Kanton Aargau und seine Interessen in Bern wirkungsvoll vertreten.» Am ordentlichen Parteitag Ende September werde man weitere Details und die Termine für die Einreichung von Vorschlägen bekannt geben.

Pfisterer will nicht in Stöckli

Ein möglicher Kandidat für die Nachfolge von Philipp Müller wäre auch Pfisterer selber. Als Grossrat, Kantonalparteipräsident und Sohn des ehemaligen FDP-Ständerats Thomas Pfisterer hätte er den nötigen Bekanntheitsgrad. Lukas Pfisterer sagt aber klar: «Nein, ich stehe für eine Kandidatur als Ständerat nicht zur Verfügung.»

Auch Attiger sagt ab

Auch ein zweiter prominenter Freisinniger aus dem Aargau winkt ab. FDP-Regierungsrat Stephan Attiger hält fest: «Ich werde nicht für die Nachfolge von Philipp Müller als Ständerat kandidieren.» Attiger ergänzt, er sei jetzt in der zweiten Legislatur als Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt. Dieses Amt gefalle ihm sehr, teilt der 51-Jährige in einer kurzen Stellungnahme mit. «Als Mitglied der Exekutive kann ich einen aktiven Beitrag leisten, um den Lebensraum Aargau zu gestalten und den Kanton als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu stärken». Zudem liefen in seinem Departement spannende, zukunftsweisende Projekte in den Bereichen Raumplanung, Umwelt, Mobilität und Energie, «die ich weiterhin mit aller Kraft vorantreiben möchte».