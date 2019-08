Um 8.48 Uhr fährt der Extrazug in Vevey ein. Er bringt 1500 Aargauerinnen und Aargauer an die Fête des Vignerons. Sie sind in aller Früh aufgestanden. Mit gutem Grund, wie ihnen Landammann Urs Hofmann in seinem Grusswort im Programmheft zum Gastauftritt des Kantons Aargau erklärt. Hofmann führt darin aus, es gebe viele Gründe, ein Winzerfest zu feiern. Zum Beispiel das seit Jahrtausenden währende Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur. Von den Römern sei ausserdem die Erkenntnis überliefert, dass der Mensch nicht alleine von der Arbeit lebt. «Es braucht auch ‹Brot und Spiele›», schreibt er.

Angelehnt daran, bringt der Aargau «Wein und Zirkus» an die Fête des Vignerons. Er präsentiert in Vevey unter dem Motto Cirque d’ArgoVin die Zirkustradition und den Weinbau. Das Motto wird sich bereits nach der Ankunft das erste Mal zeigen. Die Aargauer Delegation zieht gemeinsam durch die Stadt zum Bistro Cirque d’ArgoVin. Als Erkennungs- und Gemeinschaftszeichen dient die blaue Winzerschürze. Der Umzug durch die Stadt wird von musikalischen und artistischen Darbietungen begleitet.