Mordfall Stadelmann Peter Hossli: «Ich wollte nicht ein Buch über einen Mörder schreiben, sondern über einen Menschen» Peter Hossli hat lange zum Mordfall Stadelmann recherchiert und einen faktenbasierten Roman geschrieben. In «Revolverchuchi» dokumentiert er nicht nur das Verbrechen, sondern nimmt die Leserinnen und Leser mit in den Aargau der späten 50er-Jahre.

Peter Hossli, Autor des Buchs «Revolverchuchi». Bild: Samuel Walder / zvg

Im Buch «Revolverchuchi» arbeitet Autor Peter Hossli die Geschichte rund um den Mordfall Stadelmann akribisch auf. Max Märki und Ragnhild Flater, ein junges Liebespaar, wollten Peter Stadelmann bewusstlos schlagen und ihm Geld abnehmen. Der Raub geriet ausser Kontrolle. Die beiden schlugen ihr Opfer halb tot und warfen es zwischen Birmenstorf und Mülligen in die Reuss, wo Stadelmann ertrank.

Hossli schildert nicht nur detailliert den Fall, sondern nimmt die Leserinnen und Leser mit in das gesellschaftliche Umfeld der 1950er-Jahre. Als Frauen heimlich und ohne medizinische Unterstützung Kinder abtrieben, Menschen zum Telefonieren ins Restaurant gingen, weil sie zuhause keinen Apparat hatten, und die Russen Sputnik II mit Hündin Laika an Bord ins All schossen.

Herr Hossli, Sie schreiben über Max Märki, einen Mörder, «einer von uns war es gewesen». Bezieht sich das nur auf die damalige Zeit oder sehen Sie ihn als das: «Einer von uns»?

Peter Hossli: Nun, die Fahrt, auf der Stadelmann ermordet wurde, begann in Baden, wo ich aufwuchs. Ich war lange Korrespondent in New York, Märki wollte dahin fliehen. Ich hatte schon immer ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater, und Märki kam aus zerrütteten Familienverhältnissen. Ich glaube, er ist eine Figur, die in die Schweiz und zum Aargau passt, die Probleme und Selbstzweifel hat, wie viele andere Leute auch.

Hatten Sie beim Studieren der Akten auch einmal den Gedanken, dass er vielleicht einfach ein sehr guter Lügner ist?

Ich habe sehr viele Gesprächsprotokolle gelesen, er kam mir authentisch rüber. Ich schätze ihn als ehrlichen Menschen ein, als einer, dem die Kontrolle über sein Leben entglitten ist.

Seine Geliebte, Ragnhild Flater, lernt man nicht ganz so gut kennen wie Max Märki.

Das haben mir andere Leute auch schon gesagt. Ich habe sie in den Liebesbriefen, die sie an Max geschrieben hat, kennen gelernt. Aber es gibt über sie nicht gleich viel Material wie über Max, und ich wollte keine Figur kreieren, die über das hinausgeht, was in den Akten steht.

Sie haben für Ihr Buch rund anderthalb Jahre recherchiert – wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Ich erfuhr am Weihnachtsabend 2017 von der Geschichte, mein Schwiegervater erzählte mir beim Nachtessen von dem Mordfall aus seiner Jugendzeit. Zuhause recherchierte ich im Internet und fand lediglich einen Artikel von 1957 aus der «Schweizer Illustrierten», und dieser enthielt erst noch Unwahrheiten. Mich hat es gefreut, dass es zu dem Fall noch nicht viel Material gab, so konnte ich eine umfassende Recherche starten. Doch dazu brauchte ich Zugang zu den Akten des Staatsarchivs Aarau.

Warum war das ein Problem?

Ich erinnere mich, dass ich in Disentis am Skifahren war, als das Staatsarchiv des Kantons Aargau mich anrief. Die Akten waren für 80 Jahre gesperrt, bezogen auf den letzten Eintrag – dieser war auf den 17. November 1972 datiert. Es sei denn, ich könnte belegen, dass Max Märki schon mehr als zehn Jahre tot sei.

Und wie haben Sie das geschafft?

Über meinen ehemaligen Deutschlehrer fand ich zu einem pensionierten Kantonspolizisten, der wiederum den Kontakt zu Kurt Märki, dem Bruder von Max, herstellte. Wir trafen uns im Bareggcenter, wo er regelmässig Tennis spielt. Er bestätigte mir, dass Max seit 1996 tot ist. Zusammen mit dem Polizisten besuchte ich das Grab, und der ehemalige Gemeindeschreiber von Würenlingen konnte mir schliesslich eine Todesurkunde aushändigen.

Und dann durften Sie alle Akten kopieren?

Nein. Vereinbart wurde, dass ich keine Namen publiziere, die nicht schon veröffentlicht wurden. Es ging offenbar darum, die Identität des dilettantischen Kantonspolizisten zu schützen. Und ich durfte die Akten weder kopieren noch fotografieren, ich musste alles abschreiben – über 1500 Seiten.

Ein riesiger Aufwand.

Aber auch ein Geschenk. So konnte ich mich mit dem Material vertraut machen. Ich habe Polizeiberichte, Verhörprotokolle, Liebesbriefe und Zeugenaussagen gelesen – auf fast alles gab es zwei Blickwinkel. Und so ist auch alles, was ich in dem Buch schreibe, belegbar. Es gibt nur eine Unstimmigkeit: Um herauszufinden, wo sich die Leiche von Stadelmann befinden könnte, warf man eine Puppe in die Reuss. In der Zürcher Akte steht, dass an ihr ein gelber Ballon befestigt wurde. In der Aargauer Akte ist von einer Schweineblase die Rede, das gefiel mir besser, darum habe ich mich für diese Version entschieden.

Ist das Buch während der Recherche entstanden oder erst danach?

Ich habe zuerst recherchiert. Das ist wie beim Kochen: Zuerst kauft man ein und legt die Zutaten auf dem Küchentisch aus. Je nach dem, in welcher Reihenfolge man sie in den Kochtopf wirft, entsteht ein anderes Gericht.

Aus den vielen Akten ist ein True-Crime-Roman entstanden. Sind Sie ein True-Crime-Fan?

Nein, nicht unbedingt. Ich wollte auch nicht die Geschichte eines Mörders schreiben, sondern die eines Menschen. Ich bin kein Fan von Labels, und darum finde ich es schön, dass man das Buch auch als eine Liebesgeschichte sehen kann.

Trotzdem steht das Verbrechen im Zentrum.

Ja, ich stelle mir die Struktur des Buches als eine Art Kreis mit Zacken vor. Der Kreis ist der Mord. Die Zacken sind Rückblenden und Seitengeschichten. Das ermöglichte mir, die Geschichte in verschiedenen Geschwindigkeiten zu erzählen und nicht chronologisch – das wäre furchtbar langweilig.