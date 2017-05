Es wird Tote geben. Mindestens eine Leiche. Vielleicht treibt sie in der Reuss. Vielleicht ist sie irgendwo im Bremgarter Wald verscharrt. So genau weiss es Andreas Giger noch nicht. Der Autor schreibt im Auftrag der Stadt Bremgarten einen Krimi. Stadträtin Monika Briner will ihm deshalb die Hegnau zeigen. Zur Inspiration.

Um keine Zeit zu verlieren, hat sie ein dreirädriges Gefährt mit Elektroantrieb organisiert – Bike Board nennen es Kenner. Giger ist skeptisch, setzt sich aber den Helm auf und folgt der Stadträtin. Durch die Altstadt, an der Fohlenweide vorbei bis zum Wald. Der Weg wird holprig. Schlaglöcher, Pfützen, Schlamm. Die kleinen Räder spulen, schütteln den Autor auf Inspirationsreise zünftig durch.

Endlich. Pause. Giger sitzt auf einem moosigen Baumstamm im Wald. Rechts fliesst die Reuss vorbei. Seine schwarzen Manchester-Hosen sind voller Matsch-Spritzer. «Ja, der Wald wird wohl vorkommen im Krimi und die Reuss auch», sagt er, während er an seiner Zigarette zieht. Die Handlung seiner Krimis entwickle sich wie ein Foto in der Dunkelkammer. Zuerst noch diffus, dann immer schärfer. Die Fotografin möchte die weissen Maiglöckchen am Wegrand auf dem Foto haben. «Das ist Bärlauch, der ist nicht giftig», korrigiert Giger und schweigt sofort wieder. Hat er etwa zu viel verraten? Stirbt das Bremgarter Opfer an einem «Bärlauch-Pesto»?