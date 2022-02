Moosleerau Postauto knallt in Mauer – Chauffeur eingeklemmt Am Mittwochnachmittag ist in Moosleerau im Bezirk Zofingen ein Postauto in eine Mauer gefahren. Durch die heftige Kollision wurde der Chauffeur mit den Beinen im Fahrzeug eingeklemmt.

In Moosleerau kam es zu einem Unfall eines Postautos. argoviatoday.ch

In Moosleerau im Bezirk Zofingen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall eines Linienbusses. Wie Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau gegenüber Tele M1 bekannt gab, war das Postauto von Reitnau her durch eine Unterführung gekommen. «Aus noch ungeklärten Gründen hat der Chauffeur in der Kurve die Herrschaft über das Fahrzeug verloren», so Graser weiter. Der Bus prallte dann in eine Mauer und rollte in der Folge rückwärts zurück.

Durch die heftige Kollision wurde der Chauffeur mit den Beinen im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn befreien und die Sanitäter brachten den Chauffeur in ein Spital. Nach ersten Erkenntnissen wurde er nur leicht verletzt.

Neben dem verletzten Chauffeur waren auch noch drei weitere Passagiere im Bus. Von ihnen wurde niemand schwer verletzt. Die Kantonspolizei Aargau ist momentan noch auf der Suche nach einem Mädchen, welches ebenfalls im Bus war. Sie habe diesen gleich nach dem Unfall verlassen. (argoviatoday.ch)