Auch die AZ hat ihre Leserinnen und Leser gefragt, was auf das Aargauer Monopoly-Brett gehört. Die Resonanz war beachtlich: Auf Facebook kamen mehr als 100 Kommentare zusammen. Auch die Vielfalt der Vorschläge war gross, wobei das Schloss Lenzburg, das Brügglifeld, die Linner Linde und die Hallwilersee-Gegend häufig genannt wurden.

Basel, Olten, Zürich und etliche Kantone haben eines – und bald auch der Aargau: eine eigene Version des Brettspiel-Klassikers Monopoly. Die Liechtensteiner Spielagentur Unique Gaming Partners AG bringt die Erstauflage voraussichtlich im Oktober 2019 auf den Markt. Welche Strassen, Orte und Firmen einen Platz auf dem Brett erhalten, ist noch unklar: Die Macher nehmen Ideen der Bevölkerung entgegen (E-Mail-Adresse am Textende).

Das teuerste Feld ging an Meisterschwanden. Trotz eines tiefen Steuersatzes wohnt es sich in der Gemeinde am Hallwilersee nicht eben günstig: 3,5-Zimmer-Wohnungen mit Seeblick kosten schnell einmal 2000 Franken Miete – oder mehr. Facebook-Userin Evi Bütler schlug ausserdem ein Aussetzenfeld vor. Besetzt werden soll es mit Sins – wegen des regelmässigen Staus.