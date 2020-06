«Mohrenkopf»-Streit: «Wir müssen die Geschichte umschreiben» – «Das ist frech!»

Seit der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis gehen auf der ganzen Welt Menschen auf die Strassen und die Debatte über Rassismus läuft heiss. Im Aargau haben in den vergangenen Tagen insbesondere die «Mohrenköpfe» der Firma Dubler in Waltenschwil für Diskussionsstoff gesorgt. Und neu werden auch zwei Aargauer Gemeindewappen – die von Möriken-Wildegg und Mandach – für die Abbildung eines «Mohrs» kritisiert.

Über Sinn oder Unsinn der Debatte diskutierten in der Sendung «TalkTäglich» SP-Grossrätin Lelia Hunziker und SVP-Nationalrat Thomas Burgherr. Moderator Rolf Cavalli hätte die Rassismus-Debatte gerne langsam angegangen, machte die Rechnung aber ohne SP-Frau Hunziker. «Der Aargau hat durchaus ein Problem mit Rassismus», erklärte sie und griff Burgherr sogleich an. Die SVP – die im Aargau die stärkste politische Kraft hat – habe die neue Rechte in Europa seit den 80er-Jahren stark geprägt und sei offenkundig fremdenfeindlich.

Burgherr kontert mit Weissbrot und Wienerli

«Sehr bedenklich» fand Burgherr die Eröffnungsrede seiner Kontrahentin. Dann wies der SVP-Nationalrat auf eine Umfrage der AZ hin, die zum Schluss kam, dass nur ein Bruchteil der Leserinnen und Leser den Entscheid der Migros korrekt fand, den «Mohrenkopf» aus dem Sortiment zu kippen. «Da sieht man, wie die SP quer in der Landschaft steht», so Burgherr. Der gesunde Menschenverstand würde es doch zulassen, dass man einen «Mohrenkopf» geniessen könne, ohne gleich einen rassistischen Zusammenhang herzustellen.

«Essen Sie denn noch Weissbrot oder Wienerli», liess es sich Burgherr nicht nehmen, seine Widersacherin zu provozieren. Die reagierte sichtlich genervt und meinte: «Das ist genau diese Verteidigungshaltung, das stört mich total an dieser Diskussion.» Das Wort «Mohr» sei ganz klar ein Synonym für das mittlerweile aus dem Sprachschatz gestrichene «N-Wort». Statt sich auf die Diskussion darüber einzulassen, würde die SVP gleich die eigene Befindlichkeit ansprechen.

Über den Begriff «Mohrenkopf» diskutierten bei «TalkTäglich» auch «Mohrenkopf»-Hersteller Robert Dubler und «Prix-Courage»-Preisträger Remo Schmid: