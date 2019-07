(gesehen bei der Firma Dubler in Kisten à 20 Franken)

22 Glacen

(mit 2 verschiedenen Sorten bei CheLati in Frick à 4.50 Franken)

20 Minigolf-Partien

(auf der Minigolfanlage Dägerli in Windisch als 20er-Abo)

19 Cappuccinos

(im Café Tuchlaube in Aarau. Eine Tasse kostet 5.10 Franken)

12 Badi-Eintritte

(ins Freibad Baden als Nicht-Badener à 8 Franken)

10 rote Rosen

(je 5 rote Rosen mit Grün in der Gärtnerei Blueme Kari)

9 Autowimpel

(mit dem Wappen des FC Aarau im Fanshop à 11 Franken)

7 Schlossbesuche

(14 Franken kostet ein Eintritt ins Schloss Lenzburg + Museum)

5 Eintritte ins Kino

(zum Beispiel im Kino Odeon in Brugg. Ein Eintritt ist 17 Franken)

4 Stunden Pedalo

(gesehen in Beinwil am See bei der Bootswerft Männich)

2,9 Kilo Kaugummi

(M-Classic Spearmint in der Migros im Multipack à 2.75 Franken)

1 Heitere-Ticket

(für den Samstag am Festival. Dieses Jahr schon ausverkauft.)