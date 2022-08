Möriken/Asp Zwei Brände am Montagabend – zum Glück ohne grössere Schäden Am späteren Montagabend sind im Aargau gleich zwei Brände ausgebrochen, welche die Feuerwehr jeweils rasch unter Kontrolle bringen konnte.

Den Brand in einem Schopf in Möriken konnte die Feuerwehr rasch löschen. Kapo Aargau

In einem Schopf in Möriken ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen, den die Feuerwehr rasch löschen konnte. Betroffen war eine Liegenschaft an der Bruneggstrasse. Anwohner bemerkten dort um 21.15 Uhr einen Brand. Da von einem Übergriff auf das Wohnhaus die Rede war, rückte die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot an.

Wie sich zeigte, brannte es in einem kleinen Schuppen, der sich zwischen dem Wohnhaus und einem Nebengebäude aus Holz befindet. Die Feuerwehr hatte die Lage rasch unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Der Schaden ist daher laut Kantonspolizei überschaubar. Die Brandursache ist noch unklar.

In Asp schlug ein Blitz in ein Haus ein

Kurz nach 21 Uhr entlud sich über Asp ein Gewitter. Gegen 23 Uhr bemerkten die Bewohner eines Zweifamilienhauses dann Rauch, der aus dem Dachstock entwich. Die Feuerwehr stiess im Estrich des Hauses auf einen Schwelbrand, der auf einen Blitzeinschlag zurückzuführen war. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht beziffern. (pin)

