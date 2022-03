Möhlin Zeugenaufruf: Seniorin nach Sturz mit E-Bike schwer verletzt Eine Seniorin ist am Donnerstag in Möhlin unter unklaren Umständen mit ihrem E-Bike gestürzt. Sie ist schwer verletzt ins Spital gebracht worden. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Eine 73-jährige Frau ist am Donnerstag in Möhlin mit ihrem E-Bike gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Symbolbild: Gian Ehrenzeller

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 15.30 Uhr auf der Kraftwerkstrasse in Möhlin. Dort waren eine 73-jährige Frau und ihr Ehemann auf E-Bikes unterwegs. Vom vorausfahrenden Mann nicht beobachtet, stürzte die Frau plötzlich und blieb bewusstlos am Boden liegen.

Eine Ambulanz brachte die Verunfallte mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen ins Spital. Sie hatte keinen Helm getragen. Die Umstände des Sturzes sind unklar. Eine Rolle spielte möglicherweise ein 57-jähriger Mann, der zu Fuss oder auf dem Velo im Bereich der Unfallstelle unterwegs war.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Die Mobile Polizei in Schafisheim (062 886 88 88) sucht Augenzeugen.

