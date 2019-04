«Wir sind im Zeitplan, der Innenausbau des Tunnels ist fertig, nun läuft der Einbau der Bahntechnik», sagt Gesamtprojektleiter Thomas Zieger. Schienen oder Fahrleitungen sind im Bözberg aber noch keine zu sehen – das zeigt sich bei einem Medientermin am Montag.

Fast auf den Tag genau vor 16 Monaten, am 29. November 2017, wurde am Bözberg gefeiert. Damals erfolgte der Durchstich des neuen Bahntunnels bei Effingen. Inzwischen ist die Tunnelbohrmaschine längst demontiert, die rund 2,7 Kilometer lange Röhre gegen Bergwasser abgedichtet und verschalt, der Abtransport des Ausbruchmaterials ist zu mehr als 80 Prozent abgeschlossen.

Gearbeitet wird im Tunnel aber sehr wohl, und zwar an der Sicherheit, wie bei der Begehung deutlich wird. Schon kurz nach dem Tunnelportal bei Schinznach-Dorf zieht ein Team von Arbeitern Kabel ein (siehe Bild oben), ein paar hundert Meter weiter folgt an der Tunnelwand ein hell erleuchteter Abschnitt. Installiert wurden die LED-Lampen aber nicht, um den Kameraleuten und Fotografen die Arbeit zu erleichtern. «Das ist eine Musterinstallation, damit unsere Fachleute heute schon sehen, wie der Ausbau am Ende auf der ganzen Länge des Tunnels ist und frühzeitig Änderungswünsche anbringen können», sagt Projektleiter Thomas Zieger. Im normalen Betrieb, wenn ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 die Güter- und Personenzüge durch den neuen Tunnel fahren, brennen die Lampen nicht.

Alarmknopf alle 25 Meter

Angezündet werden sie nur im Notfall, wenn ein Passagier den Alarmknopf auf einer Box drückt, die alle 25 Meter an der Tunnelwand angebracht sind. Dann wird der ganze Handlauf beleuchtet, die Zugreisenden können diesem bei einem Brand oder einem anderen Zwischenfall bis zu einem sicheren Querstollen folgen. Diese sind alle 500 Meter im Bözberg vorhanden, sie verbinden die neue mit der alten Tunnelröhre, die künftig als Rettungsstollen dient. Der Fluchtweg bis zum sicheren Querstollen beträgt also im schlechtesten Fall 250 Meter – wenn sich ein Passagier genau in der Mitte zwischen zwei Rettungsstollen befindet. Noch fehlen die beleuchteten grünen Hinweisschilder, die den Weg zum nächsten Notausgang weisen, «doch die werden noch eingebaut», versichert Zieger.